Костюшкин из "Чай Вдвоем" похвастался перед поклонницей своими гениталиями

Костюшкин из "Чай Вдвоем" похвастался перед поклонницей своими гениталиями
Стас Костюшкин: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Музыкальных достижений Стасу теперь мало

Артист и экс-участник известного поп-дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин решил сыграть в искрометного мужчину, который ответил как положено подписчице, раскритиковавшей его фото в штанах с "висящей мотней". Певец в ответ заявил, что причина – в большом размере гениталий.

Безусловно, горячих маскулинных жеребцов удовлетворил ответ Стаса – публика восприняла на "ура" такой остроумный ответ.

Кто-то обвинил женщину в бестактности, многие поддержали Стаса – один из фолловеров заявил, что певец обладает прекрасным чувством юмора и никогда не обижается.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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