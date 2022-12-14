Костюшкин из "Чай Вдвоем" похвастался перед поклонницей своими гениталиями

Музыкальных достижений Стасу теперь мало

Артист и экс-участник известного поп-дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин решил сыграть в искрометного мужчину, который ответил как положено подписчице, раскритиковавшей его фото в штанах с "висящей мотней". Певец в ответ заявил, что причина – в большом размере гениталий.

Безусловно, горячих маскулинных жеребцов удовлетворил ответ Стаса – публика восприняла на "ура" такой остроумный ответ.

Кто-то обвинил женщину в бестактности, многие поддержали Стаса – один из фолловеров заявил, что певец обладает прекрасным чувством юмора и никогда не обижается.