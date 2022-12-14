Лепса заплевали в соцсетях после громкого скандала с дракой

Публика рвет и мечет

Григорий Лепс после громкого скандала, вызванного конфликтом с петербуржцем, выступил в Москве вместе с Пелагеей. Отработал положенное время – и мгновенно растворился за кулисами, отказавшись общаться с публикой.

Напомним, не так давно Лепс заскочил в один из петербургских баров в Петербурге, где у него завязалась драка с одним из посетителей – последний утверждал, что музыкант предложил сыграть ему в нарды на 10000 долларов. А после того, как отказался, заявив, что таких средств не имеет, певец якобы на него набросился. Пострадавший получил серьезные побои, дело дошло до полиции. Адвокаты и обвинение заявили, что все помирились – претензий ни у кого нет, уголовное дело возбуждать не стали.

После описанного случая фолловеры в социальных сетях на странице певца неоднозначные. Народ в целом боится ходить к Лепсу на концерты. А некоторые стали шутить: мол, брать ли нарды с собой на концерт?