Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Знаменитая российская артистка Светлана Ходченкова вплотную приблизилась к сорокалетию, однако не желает расставаться с девичьими формами. Ради этого актриса упорно занимается спортом и придерживается правильного питания. В последнее время знаменитость увлеклась танцами на пилоне, они помогают держать тело в форме и оттачивают пластику.
При этом Светлана всегда с готовностью делится пикантным контентом с публикой. На этот раз бурные обсуждения в социальных сетях вызвал откровенный кадр знаменитости во время тренировки на шесте. Девушка посчитала уместным сфотографироваться с широко раскинутыми ногами.
Ходченкова позирует в соблазнительном черном костюме, который состоит из высоких шортиков и топа. На ногах знаменитости – высокие сапожки с огромной платформой и каблуком.
В этом откровенном наряде девушка присела на пол в студии танцев и широко раскинула ноги. Светлана томно опустила глаза вниз. Волосы знаменитости собраны в высокий хвост, который добавляет снимку шарма. Впрочем, некоторым поклонникам показалось, что такого рода фото – это слишком.
"Это уже перебор", "Блондинка с черной промежностью", "А в чем смысл наряда?" – пишут удивленные комментаторы.
Прорваться противнику не удалось
Во время госпереворота планировали ликвидировать Шольца