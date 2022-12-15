"Черная промежность": широко раздвинувшая ноги Ходченкова обескуражила публику

"Черная промежность": широко раздвинувшая ноги Ходченкова обескуражила публику
Светлана Ходченкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка показала сокровенные части тела

Знаменитая российская артистка Светлана Ходченкова вплотную приблизилась к сорокалетию, однако не желает расставаться с девичьими формами. Ради этого актриса упорно занимается спортом и придерживается правильного питания. В последнее время знаменитость увлеклась танцами на пилоне, они помогают держать тело в форме и оттачивают пластику.

При этом Светлана всегда с готовностью делится пикантным контентом с публикой. На этот раз бурные обсуждения в социальных сетях вызвал откровенный кадр знаменитости во время тренировки на шесте. Девушка посчитала уместным сфотографироваться с широко раскинутыми ногами.

Ходченкова позирует в соблазнительном черном костюме, который состоит из высоких шортиков и топа. На ногах знаменитости – высокие сапожки с огромной платформой и каблуком.

Фото: соцсети

В этом откровенном наряде девушка присела на пол в студии танцев и широко раскинула ноги. Светлана томно опустила глаза вниз. Волосы знаменитости собраны в высокий хвост, который добавляет снимку шарма. Впрочем, некоторым поклонникам показалось, что такого рода фото – это слишком.

"Это уже перебор", "Блондинка с черной промежностью", "А в чем смысл наряда?" – пишут удивленные комментаторы.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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