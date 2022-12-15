Девушка не страдает от ложной скромности

В последнее время звезды отечественной эстрады все чаще балуют поклонников откровенным контентом. На этот раз отличилась известная российская телеведущая и певица Елена Князева. Красотка решила пойти по пути минимального сопротивления и сконцентрировала вокруг себя внимание публики за счет максимально откровенного наряда.



Настоящий фурор артистка произвела во время выхода на красную дорожку на премьере мистического телесериала "13 Клиническая". Елена пришла на кинопоказ в весьма откровенном наряде. Красотка надела модную блузку на голое тело. Короткая игривая юбочка не скрыла от глаз публики ажурные черные чулки.

Впрочем, Князева явно именно этого и добивалась. Девушка специально поправляла чулки на камеру и эротично нагибалась, демонстрируя просвечивающую через блузку упругую грудь. Разумеется, пикантные кадры знаменитости разлетелись по социальным сетям.

Стоит отметить, что многие восторгаются смелостью артистки, которая готова показывать красоту своей фигуры всем желающим. Впрочем, некоторым показалось, что публичной личности стоит вести себя поскромнее.