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Возлюбленная популярного российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отличается особой скромностью и интеллигентностью. Девушка очень редко делится откровенным контентом и в целом не любит, когда посторонние люди пытаются лезть в ее жизнь. Однако в последнее время ситуация несколько изменилась, все чаще в социальных сетях появляются соблазнительные материалы с красоткой в главной роли.
Изначально скромность Брухуновой скрывала от глаз страждущих то, какими женскими богатствами обладает любимая девушка Петросяна. Последние события показали, с Татьяны можно лепить статуи древнегреческих богинь – ее формы поистине завораживают.
Широкий резонанс в интернет-пространстве получил видеоролик, на котором Татьяна делится своими предпочтениями в одежде. Дабы быть наглядной, девушка записывает видео в неглиже. На супруге Евгения Вагановича надеты просторные штаны и тугой черный топик. Свободный крой верхнего элемента одежда позволяет во всех подробностях рассмотреть звездный бюст.
Выяснилось, что у красотки идеальная форма груди – наливной бюст формирует аппетитную "ложбинку греха", мимо которой не смогли пройти представители мужской части поклонников знаменитости. Девушку засыпали комплиментами – люди радуются, что Петросян связал свою жизнь с такой женственной красоткой.
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