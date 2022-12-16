Седокова в крошечных трусиках похвасталась роскошными мехами

Седокова в крошечных трусиках похвасталась роскошными мехами
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка продолжает эпатировать публику

Анна Седокова – не только талантливая российская артистка, но и просто очень красивая женщина. Знаменитость является счастливой обладательницей идеальной фигуры, чем с готовностью хвастается перед восторженной публикой.

На этот раз красотка перещеголяла сама себя – бывшая солистка нашумевшей в свое время музыкальной группы ВИА Гра прошлась почти в чем мать родила по улицам Парижа. Красотка надела соблазнительный комплект крошечного нижнего белья и в таком виде отправилась на прогулку.

Фото: соцсети

Видимо, чтобы не простудить сокровенные части своего тела, Анна все же накинула сверху роскошную шубку леопардового окраса. Дорогие меха на аппетитном теле знаменитости выглядят особенно шикарно. Разумеется, свежие кадры вызвали переполох в интернет-пространстве.

В комментариях к пикантному материалу мужчины признаются Седоковой в бесконечном восхищении ее прелестями. Представители сильного пола искренне завидуют супругу девушки, который имеет возможность наслаждаться ее красотой каждый день.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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