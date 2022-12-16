Скрылся от долгов: самая грязная тайна Слепакова всплыла наружу

Скрылся от долгов: самая грязная тайна Слепакова всплыла наружу
Семен Слепаков. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Поэтому и по-английски улетел из страны

Вместе с остальными представителями звездной тусовки, многие из которых признаны иностранными агентами, Семен Слепаков резко раскритиковал решение властей о проведении СВО на Украине. Шоумен решил, что жить дома будет теперь несладко, и улетел в Израиль.

Там артист наблюдает за событиями, происходящими в родной стране. Но и в Израиль Семен улетел, как оказалось, не вполне чистым – налоговая в России выставила ему счет на 18,9 млн рублей. Свыше пятнадцати из них приходятся на налоги на доходы от физлиц, остальная сумма – пени за возникшую просрочку.

А актриса и общественник Яна Поплавская уверена, что комик намеренно прикрывался солидарностью с украинским государством, чтобы найти предлог для бегства из России, где он, зарабатывая средства, не обращал внимания на необходимость платить налоги и жил на широкую ногу. А, когда долг вырос, решил уладить проблему самым простым для себя способом.

"Что могло заставить бежать из России и обсирать ее на чем свет стоит? Просто жаба", – высказалась общественница в социальных сетях.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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