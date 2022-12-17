"Как на панели": полуголая Михалкова шокировала публику

"Как на панели": полуголая Михалкова шокировала публику
Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка с готовностью делится откровенным контентом

Известная комедийная актриса Юлия Михалкова в последнее время набирает популярность в социальных сетях. Такой интерес публики к персоне знаменитости, в первую очередь, связан с ее готовностью демонстрировать красоту собственного тела. Артистка регулярно выкладывает пикантный контент, чем весьма радует публику.

Стоит отметить, что Михалкова – настоящая выдумщица, она с большим удовольствием экспериментирует с новыми образами. Очередная фотосессия вызвала широкий резонанс в интернет-пространстве. Красотка вышла на улицу в весьма провокационном образе. Девушка надела ультра короткую лимонную юбку, еле прикрывающий грудь топ и высокие ботфорты. Дополнила образ ярко-желтая шубка.

Фото: соцсети

Наряд получился очень занимательным. Впрочем, далеко не всем интернет-пользователям он пришелся по вкусу. Некоторые отметили, что в таком одеянии Юлия похожа на даму с низкой социальной ответственностью.

"Как на панель вышла", "Даже в таком виде Юлия – красотка", "В таком возрасте стоит одеваться поскромнее", "Юлия – эталон женственности", – пишут пользователи социальных сетей в комментариях.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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