Проклятие сериала "Моя прекрасная няня" обрушилось на еще одну актрису

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Уже несколько лет жители нашей страны с замиранием сердца следят за здоровьем главной няни России Анастасии Заворотнюк. Артистка борется с тяжелым онкологическим заболеванием и очень давно не появляется на публике. Поклонники телесериала "Моя прекрасная няня" обратили внимание на леденящие душу совпадения.
В информационном пространстве активно обсуждается так называемое "проклятие сериала". Как известно, с онкологией столкнулась не только Анастасия Заворотнюк. Киношную маму няни Вики сыграла знаменитая актриса Любовь Полищук – женщина скончалась из-за рака в 2006-м году.
Главную роль могли отдать известной российской певице Жанне Фриске, которая тоже стала жертвой агрессивной раковой опухоли, загнавшей ее в могилу в возрасте всего 40 лет.
Фанаты сериала вздрогнули, когда выяснилось, что онкология настигла артистку американской версии "Моей прекрасной няни". Оказалось, что исполнившая роль няни актриса Фрэнсин Дрешер также долго боролась с онкологией. К счастью, в ее случае заболевание пока отступило, знаменитость продолжает жить полной жизнью.
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