Сын Наташи Королевой устроил секс-вечеринку с беззубой стриптизершей

Вечер у Архипа явно удался

Наташа Королева с супругом все не может нарадоваться сыном Архипом. Парень встречается пару лет с красоткой Мелиссой Фокс, которая танцует на шесте и шокирует родителей своего молодого человека. Но прошло время, и молодые съехались. Теперь они живут вдвоем, где их никто не тревожит, и отрываются вовсю.

Не так давно молодая пара посетила одну из концертных площадок столицы. Архип вместе с со своей дамой выпил шампанского и станцевал. После того, как алкоголь ударил в голову, начал целоваться со своей девушкой на публику.

А весь процесс молодые снимали на видео. Кадры уже подхватили ведущие фан-паблики. Мелиссу расхвалили за выбор наряда, а Архипа начали ругать за "непотребства".