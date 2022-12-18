Сын Наташи Королевой устроил секс-вечеринку с беззубой стриптизершей

Сын Наташи Королевой устроил секс-вечеринку с беззубой стриптизершей
Фото:t.me/EGonline
Вечер у Архипа явно удался

Наташа Королева с супругом все не может нарадоваться сыном Архипом. Парень встречается пару лет с красоткой Мелиссой Фокс, которая танцует на шесте и шокирует родителей своего молодого человека. Но прошло время, и молодые съехались. Теперь они живут вдвоем, где их никто не тревожит, и отрываются вовсю.

Не так давно молодая пара посетила одну из концертных площадок столицы. Архип вместе с со своей дамой выпил шампанского и станцевал. После того, как алкоголь ударил в голову, начал целоваться со своей девушкой на публику.

А весь процесс молодые снимали на видео. Кадры уже подхватили ведущие фан-паблики. Мелиссу расхвалили за выбор наряда, а Архипа начали ругать за "непотребства".

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Спящие" украинские ДРГ развернулись под Сватово

Ситуация в ЛНР остается напряженной

Захват военным путем: в США "решили" судьбу Крыма

Наш полуостров не дает покоя зарубежным "партнерам"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей