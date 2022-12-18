В СМИ всплыла правда о предстоящем разводе Агутина с Варум

В СМИ всплыла правда о предстоящем разводе Агутина с Варум
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Отношения пары трещат по швам

В последнее время в Сети громко обсуждается брак Анжелики Варум и Леонида Агутина – проблемы пары выплыли наружу. Ситуацию, кстати, иллюстрирует строчка в одной из новых песен Леонида – он говорит о "последнем треке о тебе", признаваясь, что закрывает дверь, однако ждет, что любимая постучит в нее, и все образуется.

По словам блогера Лены Миро, брак спустя пару десятков лет изжил себя. Леонид на съемках "Голоса" фотографируется с молоденькими поклонницами. А супруга давно живет далеко от него. Понятно, считает журналистка, что для Анжелики подобные отношения совершенно не имеют никакого смысла.

С другой же стороны, рассудила Лена, развод в этой жизни ничего не изменит. 

"Любое действие должно иметь смысл. А тут смысла нет. Или вы видите в разводе Варум и Агутина какую-то пользу для них? Что развод может изменить в их жизни?" – рассуждает журналистка.

Источник: Livejournal ✓ Надежный источник
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