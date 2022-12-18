Михалков опозорился в Италии из-за своего "Бесогона"

Михалков опозорился в Италии из-за своего "Бесогона"
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Режиссер больше не увидит свою любимую виллу

Итальянские правоохранительные органы взялись за богатых россиян, которые нажили себе немалое имущество. На этот раз под удар попал именитый режиссер Никита Михалков, который, как оказалось, имеет (или имел) 12 гектаторов прекраснейших виноградников. 

Там же – винодельня с производством шестнадцатью видами различных вин. Здесь проводили экскурсии с дегустацией вин. Сам Никита Сергеевич поместьем очень дорожил. Патриотам России важно пробовать итальянское вино и развивать в Европе свой бизнес.

Однако Михалков попал в санкционный список ЕС. Теперь о поместье остается только мечтать. По предварительным оценкам, стоимость винодельни доходит до 4 миллионов евро.

А еще ЕС отбирает у российского режиссера недвижимость в Испании в городке Сан-Роке.

Источник: Дни24 ✓ Надежный источник
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