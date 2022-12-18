Михалков опозорился в Италии из-за своего "Бесогона"

Режиссер больше не увидит свою любимую виллу

Итальянские правоохранительные органы взялись за богатых россиян, которые нажили себе немалое имущество. На этот раз под удар попал именитый режиссер Никита Михалков, который, как оказалось, имеет (или имел) 12 гектаторов прекраснейших виноградников.

Там же – винодельня с производством шестнадцатью видами различных вин. Здесь проводили экскурсии с дегустацией вин. Сам Никита Сергеевич поместьем очень дорожил. Патриотам России важно пробовать итальянское вино и развивать в Европе свой бизнес.

Однако Михалков попал в санкционный список ЕС. Теперь о поместье остается только мечтать. По предварительным оценкам, стоимость винодельни доходит до 4 миллионов евро.

А еще ЕС отбирает у российского режиссера недвижимость в Испании в городке Сан-Роке.