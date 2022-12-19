Закрыли навсегда: почему Петросян лишился шоу на "России 1"

Закрыли навсегда: почему Петросян лишился шоу на "России 1"
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Проект нравился многим россиянам

Юмористическая передача "Кривое зеркало" показывалась зрителям с 2002 года. Сперва ее транслировал "Первый канал", а после она перебралась на "Россию 1". В последний раз программу отсняли в 2013 году, и с тех пор новых выпусков не было, хотя на телевидении периодически показывают повторы старых концертов.

С 2014 года россияне смотрят "Петросян-шоу", которое пришло на замену "Кривому зеркалу". Формат подразумевает участие уже знакомых публике юмористов, а также новых артистов. И, как оказалось, консервативных зрителей изменения сильно не устраивают. Они иногда пишут юмористам, которые раньше снимались в передаче, с просьбой все вернуть как было.

Комик Александр Морозов, который прославился благодаря "Кривому зеркалу", объяснил, что шоу, несмотря на критику, до сих пор очень популярно у населения. 

"Значит, им все нравится. Но проект закрыт. Новых серий не будет. Мы все старые стали",

– объяснил он причину переформатирования программы.

После выхода нового шоу создатель "Кривого зеркала" Евгений Петросян стал чаще отдыхать. Он путешествует с новой супругой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом. Недавно девушка даже похвасталась фигурой, скинув с себя одежду, передает РИФ ФАН.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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