Ургант скоро вернется в телевизор - СМИ

Альтернатив все равно у шоумена нет

Актриса и общественник Яна Поплавская в социальных сетях отреагировала на заявление Татьяны Навки, поддержавшей попавшего в немилость у федерального телевидения Ивана Урганта. Чемпионка мира по фигурному катанию заявила, что телеведущий не делал ничего плохого стране и самим россиянам, а травля, которой он подвергся – "какая-то глупость".

Поплавская же уверена, что возвращение Ивана – дело куда более прозаичное. По мнению певицы, тот не смог найти себе дорогу за пределами дома и, осознав, что больше нигде не сможет заработать, решил вернуться назад в Россию.

Поплавская заявила, что Иван точно не станет рукопожатной персоной в России, а потому громкие овации у аудитории дома точно не словит.

"Спасибо, не надо. Здесь и без вас много прекрасных артистов и журналистов, которые готовы работать и делать это качественно", – заявила звезда.