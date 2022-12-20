Лишат гражданства: Пугачева и Собчак получили плохие новости

Знаменитостей предупредили о больших проблемах

Последний месяц в Израиле не утихали разговоры о необходимости расследовать выдачи паспортов гражданам России. Скандал разгорелся после того, как выяснилось, что его обладательницей является Ксения Собчак.

Правоохранители начали выяснять обстоятельства дела и установили, что мошеннические схемы действительно были распространенным явлением при получении гражданства страны. Пятерых сотрудников Управления регистрации населения задержали из-за подозрений в продаже постоянных израильских паспортов, передает телеканал "360".

Местная пресса утверждает, что эти люди за взятки оформляли россиянам документы для путешествий по миру или проживании в Израиле. Из-за большого числа новоприбывших сроки ожидания паспортов растягивались на полгода, а задержанные помогали сделать все быстрее.

Как отмечает Общественная служба новостей, из-за допущенных ошибок при оформлении Собчак и Пугачеву могут лишить приобретенного не так давно гражданства Израиля. Не исключено, что весь процесс происходил в частном порядке, поскольку в дни дат выдачи документов офис выдачи паспортов в Москве не работал.