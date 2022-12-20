Народ в шоке: всплыла тайная информация о супруге Скабеевой

Никто не ожидал такого поведения от журналиста

Брак Ольги Скабеевой и Евгения Попова, кажется, накрепко связан общими политическими взглядами и совместной деятельностью. К мнению ведущих прислушиваются люди по всей России и считают супружескую пару для себя авторитетом. Однако в личной жизни знаменитости более закрыты, из-за чего некоторые факты о них шокируют публику.

Недавно журналисты нашли старый снимок Попова в соцсетях, на котором он делает признание о своих зависимостях: ведущий опубликовал себя с кофе в руках и сигаретой, заявив, что только повышение акциза до тысячи рублей заставит его бросить.

Такое откровение шокировало народ. Многие в комментариях написали, что не ожидали подобного от знаменитости. Им казалось, что Попов вряд ли страдает от плохих привычек, поскольку в свои 44 года выглядит свежо и подтянуто, а не как человек, проигрывающий в борьбе с зависимостями.

Впрочем, снимок был сделан два года назад. С тех пор Евгений Попов практически перестал рассказывать что-либо о своей личной жизни – теперь все его внимание приковано к происходящим политическим событиям, из-за чего времени вещать об обыденном у него нет.