"Сошел с ума": не стало народного артиста Михалкова

"Сошел с ума": не стало народного артиста Михалкова
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знакомые невероятно скорбят

Режиссер Никита Михалков после начала СВО получил особую роль в общественной повестке. Его программа "Бесогон" после скандального вычеркивания из эфира вернулась на ТВ, а Евросоюз ввел против него санкции из-за публичной поддержки действий российской власти на Украине. Однако некоторые знакомые считают, что объяснить такую позицию и некоторые заявления мэтра можно просто – он помутнился рассудком.

Такого мнения придерживается кинокритик Любовь Аркус. По ее словам, в последнее время Михалков превратился в "сумасшедшую бабушку, у которой Бог отобрал талант в наказание за алчность, властолюбие и презрение к людям". 

Аналогичную позицию высказывает и Ксения Собчак. 

"Никита Михалков – великий, конечно, режиссер – сошел с ума именно на имперской теме. Видимо, слишком долго гулял по декорациям "Сибирского цирюльника"", – нанесла ему подлый удар ведущая.

Она напомнила, что когда-то Аркус брала у режиссера интервью, в котором тот рассуждал о желании сбежать из России, поскольку ему не нравилось все, что видел вокруг себя. Происходящее он называл "суетой и мясорубкой", однако теперь этого человека внутри артиста, судя по всему, не стало. 

Вопросы к публичным заявлениям Михалкова есть и у Аллы Пугачевой, которая после побега в Израиль задавалась вопросом "Куда же изчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?". 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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