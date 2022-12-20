"Сошел с ума": не стало народного артиста Михалкова

Знакомые невероятно скорбят

Режиссер Никита Михалков после начала СВО получил особую роль в общественной повестке. Его программа "Бесогон" после скандального вычеркивания из эфира вернулась на ТВ, а Евросоюз ввел против него санкции из-за публичной поддержки действий российской власти на Украине. Однако некоторые знакомые считают, что объяснить такую позицию и некоторые заявления мэтра можно просто – он помутнился рассудком.

Такого мнения придерживается кинокритик Любовь Аркус. По ее словам, в последнее время Михалков превратился в "сумасшедшую бабушку, у которой Бог отобрал талант в наказание за алчность, властолюбие и презрение к людям".

Аналогичную позицию высказывает и Ксения Собчак.

"Никита Михалков – великий, конечно, режиссер – сошел с ума именно на имперской теме. Видимо, слишком долго гулял по декорациям "Сибирского цирюльника"", – нанесла ему подлый удар ведущая.

Она напомнила, что когда-то Аркус брала у режиссера интервью, в котором тот рассуждал о желании сбежать из России, поскольку ему не нравилось все, что видел вокруг себя. Происходящее он называл "суетой и мясорубкой", однако теперь этого человека внутри артиста, судя по всему, не стало.

Вопросы к публичным заявлениям Михалкова есть и у Аллы Пугачевой, которая после побега в Израиль задавалась вопросом "Куда же изчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?".