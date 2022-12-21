"Прикрыла только вишенку": молодая жена Цекало бесстыже вывалила полнокровную грудь

"Прикрыла только вишенку": молодая жена Цекало бесстыже вывалила полнокровную грудь
Александр Цекало. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Russian Look/www.globallookpress.com
Красотка постоянно хвастается своим телом

Похоже, знаменитый российский артист Александр Цекало сумел схватить свою птицу счастья за хвост. Юморист несколько лет счастлив в браке с длинноногой красоткой Дариной. Девушка оказалась не из скромниц и регулярно демонстрирует публике, за какие женские богатства на нее положил глаз знаменитый артист.

Стоит отметить, что с каждым разом контент становится все более откровенным. Жена Цекало очень любит наряды с перчинкой, которые открывают взору страждущих изгибы ее идеального тела: то из стильного платья выпадает грудь девушки, то оголяется стройное бедро.

На этот раз красотка превзошла сама себя. Дарина выложила кадр, на котором можно отчетливо рассмотреть все особенности груди именитой супруги. Дабы хотя бы формально оставаться в нормах приличий, красотка прикрыла сосок. Впрочем, практически весь бюст девушки оказался в открытом доступе для наблюдателей.

Разумеется, поклонники пришли в восторг от смелого контента. Людей очень радует, что молодая жена Цекало готова делиться с ними своей красотой.

"Прикрыла только вишенку", "Какая красавица", "Александру очень повезло", "Шикарная женщина, просто огонь!", "Идеальное тело", "Дарина – настоящий образец женственности", – пишут восторженные комментаторы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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