Смерть настигла музыканта группы "Танцы минус"

Сегодня, 21 декабря, информационное пространство разорвали печальные новости о внезапной кончине знаменитого российского музыканта. К сожалению, судьба распорядилась так, что оборвался земной путь гитариста популярной рок-группы "Танцы минус". Антона Хабибуллина не стало на 45-м году жизни.



Такими трагическими новостями с общественностью поделился основатель музыкального коллектива Вячеслав Петкун. Фронтмен рок-группы не стал вдаваться в подробности, однако сообщил, что любимец публики расстался с жизнью, находясь в больничной палате.

"Да, умер. В больнице, вчера вечером, в Москве, в реанимации. После операции", – сказал Петкун.



Печальное событие произошло накануне, 20 декабря. Гитарист перенес серьезную операцию, однако спустя некоторое время после ее завершения сердце знаменитости остановилось.

Чем конкретно болел музыкант, не сообщается. Когда состоится прощание с известным культурным деятелем, уточнят позже. Смерть Хабибуллина стала большим ударом для его родных, близких, коллег и поклонников.