Артистка снова эпатировала народ

Поющая телеведущая Ольга Бузова всерьез претендует на звание главной королевы эпатажа нашей страны. Девушка регулярно попадает в скандальные ситуации, а также частенько балует публику откровенным контентом. На этот раз красотка явилась на светское мероприятие в экстремально откровенном наряде.



Знаменитость решила поразить публику стильным платьем, главной изюминкой которого стали внушительные прорехи в зоне груди. Благодаря этим дизайнерским "дырам" все желающие смогли рассмотреть аккуратный бюст Бузовой со всех ракурсов.

Длинное кожаное платье подразумевает, что грудь его обладательницы прикрывает лишь неширокая полоса черной ткани. Большая часть женских прелестей остается под этой лентой и радует глаз окружающих.

Разумеется, Ольгу ее внешний вид ничуть не смутил. Красотка частенько надевает максимально пикантные наряды и уверенно чувствует себя в полуголом виде.

Впрочем, в социальных сетях больше внимания обратили на скромные объемы женских прелестей знаменитости.

"Тут в комментах уже Бузовой на тити собирают", – отмечают в интернет-пространстве.