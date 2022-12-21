"Собираем на тити": вывалившиеся из дырявого платья груди Бузовой смутили публику

"Собираем на тити": вывалившиеся из дырявого платья груди Бузовой смутили публику
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Артистка снова эпатировала народ

Поющая телеведущая Ольга Бузова всерьез претендует на звание главной королевы эпатажа нашей страны. Девушка регулярно попадает в скандальные ситуации, а также частенько балует публику откровенным контентом. На этот раз красотка явилась на светское мероприятие в экстремально откровенном наряде.

Знаменитость решила поразить публику стильным платьем, главной изюминкой которого стали внушительные прорехи в зоне груди. Благодаря этим дизайнерским "дырам" все желающие смогли рассмотреть аккуратный бюст Бузовой со всех ракурсов.

Длинное кожаное платье подразумевает, что грудь его обладательницы прикрывает лишь неширокая полоса черной ткани. Большая часть женских прелестей остается под этой лентой и радует глаз окружающих.

Разумеется, Ольгу ее внешний вид ничуть не смутил. Красотка частенько надевает максимально пикантные наряды и уверенно чувствует себя в полуголом виде.

Впрочем, в социальных сетях больше внимания обратили на скромные объемы женских прелестей знаменитости.

"Тут в комментах уже Бузовой на тити собирают", – отмечают в интернет-пространстве.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Москва и Минск воспользовались примером США в ядерной сфере – "Ъ"

Практика американцев оказалась полезной

Кедми раскрыл корыстные мотивы Лукашенко в дружбе с Россией

Просто так не бывает ничего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей