Бежавшую из России дочку Заворотнюк вышвырнули на улицу

Бежавшую из России дочку Заворотнюк вышвырнули на улицу
Фото: соцсети
Приходится искать жилье на чужбине

Наследница тяжелобольной Анастасии Заворотнюк Анна оказалась на чужбине, где страдает из-за нахлынувших на нее проблем. Модель рассказывает о своих невзгодах – найти подходящее жилье с избранником никак не получается. Обошли уже шесть квартир – и ничего подходящего.

Анна сообщила, что находила в день аж 22 тысячи шагов. День выдался откровенно безумным – дочка Насти просит поклонников пожелать ей удачи в нелегком деле. Остановиться на конкретном варианте у девушки пока не получается.

"Очень смешанные чувства. Нравится интерьер и сама квартира, но не нравится бассейн и зал", — пожаловалась блогер.

Длительное время, кстати говоря, Анна проживала в Штатах, однако вернулась домой из-за болезни матери. Теперь же пытается найти себе счастье в Дубае.

Источник: CTNews ✓ Надежный источник
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