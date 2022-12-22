С годами красотка не теряет шарма

Накануне, 21 декабря, известная российская телеведущая Анфиса Чехова отпраздновала очередной юбилей – красотке исполнилось 45 лет. Однако цветущий внешний вид знаменитости не позволяет дать ей больше 30. На одной из свежих фотографий Анфиса предстала в весьма соблазнительном виде. Знаменитость сфотографировалась во время отдыха в тропиках.



Чехова снялась в стильной футболке и трусиках от купальника. Девушка стоит на коленях в окружении бурных морских вод. Телеведущая явно получает все от жизни – Анфиса широко улыбается и излучает позитивную энергию. Ярко-розовые трусики добавили кадру свежести. Модный наряд и роскошный вид знаменитости привели пользователей интернет-пространства в восторг.

Поклонники засыпали Анфису комплиментами. Многие поражаются, как девушке удается так прекрасно выглядеть на пятом десятке.

"Мокрая малышка", "Анфиса, вы выглядите великолепно!", "Красотка", "Всегда любуюсь вашими свежими и красочными фотографиями", – пишут комментаторы.

Стоит отметить, что Чехова всегда подчеркивала свое стремление быть в гармонии с собой и окружающими – именно такой баланс позволяет девушке в 45 выглядеть как молодая прелестница.