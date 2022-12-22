"Мокрая малышка": довольная Чехова показала публике влажные оголенные бедра

"Мокрая малышка": довольная Чехова показала публике влажные оголенные бедра
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
С годами красотка не теряет шарма

Накануне, 21 декабря, известная российская телеведущая Анфиса Чехова отпраздновала очередной юбилей – красотке исполнилось 45 лет. Однако цветущий внешний вид знаменитости не позволяет дать ей больше 30. На одной из свежих фотографий Анфиса предстала в весьма соблазнительном виде. Знаменитость сфотографировалась во время отдыха в тропиках.

Чехова снялась в стильной футболке и трусиках от купальника. Девушка стоит на коленях в окружении бурных морских вод. Телеведущая явно получает все от жизни – Анфиса широко улыбается и излучает позитивную энергию. Ярко-розовые трусики добавили кадру свежести. Модный наряд и роскошный вид знаменитости привели пользователей интернет-пространства в восторг.

Поклонники засыпали Анфису комплиментами. Многие поражаются, как девушке удается так прекрасно выглядеть на пятом десятке.

"Мокрая малышка", "Анфиса, вы выглядите великолепно!", "Красотка", "Всегда любуюсь вашими свежими и красочными фотографиями", – пишут комментаторы.

Стоит отметить, что Чехова всегда подчеркивала свое стремление быть в гармонии с собой и окружающими – именно такой баланс позволяет девушке в 45 выглядеть как молодая прелестница.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Что случилось: украинские мобилизованные в панике разбегаются с позиций под Соледаром

Руководство ВСУ закручивает гайки

Ударят по России с Украины: эксперт раскрыл план "долгожданной мести" Польши

Поляки давно вынашивают кровожадные идеи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей