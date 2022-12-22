Трагедия стала большим ударом для родных звезды

В культурной среде произошло очередное печальное событие. Стало известно о смерти знаменитого российского артиста Ивана Дробыша. Любимца публики не стало на 72-м году жизни.



Выдающийся культурный деятель большую часть своей профессиональной жизни посвятил служению в Курганском Театре Драмы. Его смерть стала большим ударом для всего коллектива культурного учреждения. Родные и близкие Дробыша принимают соболезнования от многочисленных поклонников звезды.

Что послужило причиной смерти известного артиста, не сообщается. Информации о том, что Дробыш серьезно болел в общем доступе нет. Когда состоится прощание с заслуженным артистом Российской Федерации сообщат позже.

Напомним, накануне, 21 декабря, стало известно о смерти гитариста группы "Танцы минус" Антона Хабибуллина. Такую информацию публикует интернет-издание "МИР24".