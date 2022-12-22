Звезды все время соревнуются, кто оденется более откровенно

В последнее время в российском шоу-бизнесе все реже обсуждают творческие достижения звезд, значительно чаще громкие разговоры связаны с экстремально откровенным поведением или провокационными нарядами знаменитостей. На этот раз отличилась известная российская певица Наталья Подольская.



Супруга Владимира Преснякова посчитала уместным явиться на светское мероприятие в наряде, который оголяет большую часть ее торса. Стоит отметить, что на многих интернет-пользователей такой наряд произвел не самое приятное впечатление.

В необычном одеянии Подольская пришла на день рождения популярного журнала Hello. Артистка явилась на мероприятие в сопровождении любимого супруга. Наряд звезды состоял из длинной черной юбки в пол и кофточки в цвет. Пикантность звездного одеяния заключалась в том, что юбка заканчивалась значительно ниже пупка Подольской, а кофточка едва прикрывала звездную грудь.

"До лобка недалеко", "Платье ужас", "Это выглядит более постыдно и неестественно, чем если оголить декольте по максимуму", "Ужасный наряд", – распекают выбор стилиста Подольской в социальных сетях.

Впрочем, стоит отметить, что Наталья давно привыкла к критике и не обращает на нее внимание. Девушка состоялась в качестве певицы, а также счастлива в браке с любимым мужчиной и может позволить себе выглядеть так, как хочет.