Звезда "Орла и решки" выставила оголенный зад в рваных колготках

Звезда "Орла и решки" выставила оголенный зад в рваных колготках
Анастасия Ивлеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press
Красотка по-своему подготовилась к Новому году

Знаменитая российская телеведущая, звезда нашумевшего тревэл-шоу "Орел и решка" Анастасия Ивлеева никогда не страдала ложной скромностью. Девушка бдительно следит за состоянием своей фигуры и сумела достичь идеальных женских форм. К счастью для поклонников знаменитости, она всегда готова поделиться красивыми видами с фанатами.

При этом Анастасия старается быть оригинальной и часто выбирает необычные образы. На этот раз в социальных сетях активно обсуждают новую фотографию Ивлеевой, на которой она позирует в виде рождественского кролика. Стоит отметить, что зверек из Анастасии получился весьма сексуальный.

Красотка надела ажурные капроновые колготки с большими отверстиями для сочных ягодиц. Сверху на Анастасии стильный черный пиджачок. Голову знаменитости венчают игривые кроличьи ушки. Красотка давно претендует на звание профессиональной модели – девушка выбрала максимально удачный ракурс для съемки.

Анастасия повернулась к фотографу выдающимися ягодицами, чем привела в восторг его и публику. Сзади на трусиках звезды прикреплен пушистый хвостик кролика. Такая соблазнительная фотография телеведущей восхитила ее многочисленных поклонников.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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