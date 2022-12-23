Роль в сериале стала пиком карьеры актрисы

Несколько лет назад практически все жители нашей страны с замиранием сердца следили за судьбой няни Вики из популярного телесериала "Моя прекрасная няня". К сожалению, сложилось так, что главная звезда проекта Анастасия Заворотнюк тяжело заболела и давно не появляется на публике. Редко в свете увидишь и Ольгу Прокофьеву, которая сыграла роль ее заклятой подруги Жанны Аркадьевны.



Стоит отметить, что несмотря на склочный характер героини, Прокофьевой удалось сделать образ Жанны Аркадьевны привлекательным для поклонников. Люди с большим интересом наблюдали за поведением героини и симпатизировали ей. Однако блистательная роль в нашумевшем телесериале не открыла для Прокофьевой дорогу на голубые экраны.

По факту роль Жанны Аркадьевны оказалась пиком карьеры талантливой актрисы. Известно, что Ольга в свое время испытывала серьезные финансовые трудности и даже уехала в Германию, где работала домработницей. 2004 год стал лучшим годом в ее жизни – артистка получила роль в популярном телесериале.

Теперь же Прокофьеву практически не встретишь на светских тусовках. Сегодня она ведет тихую жизнь, иногда снимается в телесериалах, а также играет в театре имени Маяковского в Москве.