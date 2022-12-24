"Было вмешательство": раскрыта страшная тайна Николая Баскова

Артист не любит пускать посторонних в свою жизнь

В последнее время интерес общественности к Николаю Баскову резко возрос. Дело в том, что изможденный внешний вид "золотого голоса России" заставил людей предположить, что он серьезно болен. На этом фоне также начали активно обсуждать ближайших родственников звезды. Тарологу удалось раскрыть одну из самых страшных тайн артиста.



Речь идет о личной жизни знаменитости. Как известно, в жизни Баскова было четыре серьезных романа. Однажды Николай даже был женат. Его возлюбленной стала дочка известного бизнесмена Светлана Шпигель. В браке родился сын Бронислав, однако в какой-то момент любовь прошла, и супруги развелись.

Светлана забрала малыша и уехала из России. Тот факт, что Басков никак не проявлял желание участвовать в жизни родного сына, навел поклонников на мысли о том, что отцом ребенка является другой мужчина. За спиной Баскова тут же начали шушукаться.

Расставить все точки над i решил блогер Антон S. Для того чтобы разобраться в хитросплетениях жизни артиста, он привлек опытного таролога Анжелику. Девушка в раскладе увидела сенсационную информацию. Оказалось, что Бронислав действительно сын Баскова, однако его рождение было не таким-то простым.

"Было медицинское вмешательство. ЭКО, искусственное оплодотворение – неизвестно", – рассказала эксперт по картам.

Впрочем, сам Басков продолжает хранить молчание и никаких комментариев по поводу своего наследника не дает.