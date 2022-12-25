"Я - не исключение": Баскову вынесли смертный приговор

"Я - не исключение": Баскову вынесли смертный приговор
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист признался, что уже пошел на поправку

Состояние Николая Баскова в последнее время сильно тревожит публику. В СМИ появились сведения, что артист с трудом передвигается на своих ногах – в некоторых случаях его даже под руки выводят охранники на сцену. Никаких заявлений о своем здоровье знаменитость не делал, из-за чего Интернет заполонили статьи докторов о предполагаемых диагнозах певца.

В беседе с МК Басков признался, что когда пребывал на лечении, читал прессу. Вердикты медиков о его болезни артиста невероятно удивляли – ему ставили варикоз, и даже утверждали, будто он находится на грани жизни и смерти. 

"После операции я зашел в Интернет и удивился до глубины души! Что только обо мне не написали! <...>Мне хочется спросить: а люди разве не болеют? Многие и падают, и спотыкаются. Я – не исключение!", – поделился Николай.

По его словам, причина его болезни проста – он порвал связки, которые, к счастью, удалось сшить, и от боли артист практически не страдает. О недуге он не рассказывал специально из-за приметы, ожидая заживления. 

Басков рассказал, что после лечения врач посоветовал ему почаще заглядывать в паспорт, поскольку он продолжает вести себя так, словно ему 26 лет, не 46. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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