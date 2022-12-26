Пьет за "весь шоу-бизнес": Кушанашвили публично разнес Волочкову

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Ни для кого не являются секретом постоянные скандалы бывшей примы Большого Анастасии Волочковой из-за употребления горячительного. Балерина превращается в объект обсуждения и сплетен, собирая гневные комментарии. А вот журналист Отар Кушанашвили считает, что в этом нет ничего предосудительного.
Шоумен же обратил внимание на то, какая яркая у балерины жизнь: шпагат, который проламывает пол, спиртное, а затем – самое интересное.
"Волочкова пьет, как если соединить весь русский шоу-бизнес и тамадой назначить Павлиашвили, а ведь его никто не перепивал. А она сумела", – высказался журналист.
По мнению Кушанашвили, перепить Волочкову точно никто не сможет из российских селебрити. Правда, Анастасии нужно отдать должное: она ни разу не пошатнулась, а потому вполне себе хорошо контролирует личную жизнь.
Комплексы оказались весьма уязвимы