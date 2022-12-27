Взломали соцсети: стала известна интимная тайна Самбурской

Взломали соцсети: стала известна интимная тайна Самбурской
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Появилась информация о личной жизни звезды

Актриса Настасья Самбурская старается лишний раз не афишировать свои отношения с мужчинами – в последние разы, когда она рассказывала о своих кавалерах, все заканчивалось разрывом. Поэтому теперь знаменитость не хочет лишний раз дразнить судьбу.

Романы артистки в редких случаях бывали громкими. Кроме недавнего скоротечного замужества и отношений с певцом Александром Ивановым практически не писали в прессе. Союз с последним, впрочем, часто называли пиаром. Однако в недавнем интервью бывший избранник Самбурской это опроверг.

В период отношений они старались все скрывать от общественности. Информация просочилась в СМИ только после того, как у артиста взломали аккаунт в соцсетях и злоумышленники увидели их интимную переписку.

"Мы встречались недолго, по-моему, полгода где-то. Сейчас не слежу за ней", – рассказал он в интервью.

Что именно стало причиной расставания Иван не уточнил, Настасья тоже не комментировала прекращение отношений с артистом. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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