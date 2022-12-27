Взломали соцсети: стала известна интимная тайна Самбурской

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Актриса Настасья Самбурская старается лишний раз не афишировать свои отношения с мужчинами – в последние разы, когда она рассказывала о своих кавалерах, все заканчивалось разрывом. Поэтому теперь знаменитость не хочет лишний раз дразнить судьбу.
Романы артистки в редких случаях бывали громкими. Кроме недавнего скоротечного замужества и отношений с певцом Александром Ивановым практически не писали в прессе. Союз с последним, впрочем, часто называли пиаром. Однако в недавнем интервью бывший избранник Самбурской это опроверг.
В период отношений они старались все скрывать от общественности. Информация просочилась в СМИ только после того, как у артиста взломали аккаунт в соцсетях и злоумышленники увидели их интимную переписку.
"Мы встречались недолго, по-моему, полгода где-то. Сейчас не слежу за ней", – рассказал он в интервью.
Что именно стало причиной расставания Иван не уточнил, Настасья тоже не комментировала прекращение отношений с артистом.
В Китае допускают, что конец конфликту положит решительный удар ВС РФ
Противник тренируется бить по объектам в глубине России, и почему-то его никто не останавливает