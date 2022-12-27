"Терпеть не могу понты": Соседов публично разгромил Бузову

У критика нашлась пара острых слов для коллеги по телешоу

Музыкальный критик Сергей Соседов является коллегой Ольги Бузовой в белорусском "Факторе". Коллеги то и дело ссорятся и обмениваются острыми репликами.

В недавнем интервью журналист вновь решил задеть Ольгу, заявив, что та вовсе не спешит работать с конкурсантами – хотя на публику божится, будто живет этим проектом. Однако на деле, уверен Сергей, Бузовой совершенно плевать на шоу – все это лишь "понты", считает критик.

"Терпеть не могу понты, для меня это совершенно чуждо! Ей надо не выступать на сцене, а молчать и слушать, что я говорю", – гневно высказался Сергей.