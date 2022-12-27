"Будьте счастливы": Нагиев прервал молчание и шокировал россиян

"Будьте счастливы": Нагиев прервал молчание и шокировал россиян
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Такого от шоумена не ожидал никто

Звезда российского телевидения, шоумен Дмитрий Нагиев вышел на связь с публикой после нескольких месяцев молчания. Залегший на дно артист заявил, что готов радовать своих верных поклонников.

Дмитрий, правда, был лаконичен – узнать толком не удалось, где артист был все время отсутствия в телевизоре. Лишь буднично сообщил, что готов и жить, и работать. А напоследок поздравил соотечественников с наступающим Новым годом.

"Люблю вас. Будьте счастливы", – заключил Дмитрий.

Напомним, Нагиев покинул Первый канал, в котором проработал десять лет. Позднее объяснил, что начал подумывать о смене профессии – к примеру, открыть барбершоп.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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