Норкин разоблачил тайные дела опозорившейся Ахеджаковой

Норкин разоблачил тайные дела опозорившейся Ахеджаковой
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ведущий просто не стерпел

Недавно актриса советского и российского театра и кино Лия Ахеджакова решила переехать в Израиль, куда затесалась после плотного общения с компанией остальных селебрити, решивших поискать счастья на земле обетованной. Сама актриса утверждает, что ее достали изрядные оскорбления недовольной публики.

Звезда современника обратила на себя внимание своим поступком. Телеведущий Андрей Норкин вознегодовал, намекнув, что теперь открывать дорогу Ахеджаковой на российскую сцену – просто непростительно.

К слову, позиция у Ахеджаковой интересная, хотя и вполне стандартная для людей ее круга: ругать власти и зарабатывать на россиянах. Вот так Лия Меджидовна и зарабатывает в стране, которая ее так не устраивает.

"А что же происходит с Ахеджаковой? Она продолжает прекрасно и спокойно выступать по всей России", – гневно заявил Норкин.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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