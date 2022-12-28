Спасти от разврата и наркотиков: SHAMANа лишат баснословных гонораров

Спасти от разврата и наркотиков: SHAMANа лишат баснословных гонораров
SHAMAN. Фото: Sergey Petrov/www.globallookpress.com
Чтобы крыша не ехала, уточняет политик

Российский исполнитель Шаман срывает хорошие гонорары за свои концерты – по меньшей мере, по три с половиной миллиона рублей за один концерт. Однако кое-кто из власть имущих считает, что с певцом не все так гладко. Депутат Роман Худяков предлагает лишить Ярослава части его гонораров – ради спасения музыкальной звезды, как утверждает сам.

У Шамана после 24 февраля появилась отличная возможность заработать. Дредастый блондин – один из хедлайнеров патриотических концертов. При этом 3,5 млн, указывает политик – сумма гонорара за коротенькое выступление. Оно часто доходит и до цифры в 10 миллионов В общем, средства такие, что у молодого певца, считает законодатель, буквально "крыша едет".

Чтобы не растрачивать талант попусту, не губить певца и его карьеру, не развращать и не портить, нужно решить вопрос с деньгами. Роман предлагает оставить Шаману крохи – ровно столько, сколько потребуется для существования.

"В худшем случае – наркотики, ранняя смерть, суициды, полное моральное разложение – мы все это видим на Западе. Да и у нас тоже", – заявил Худяков.

Артист Ярослав Дронов, уточняет депутат – народное достояние, которое может жить и петь без сверхдоходов. Можно возродить "Москонцерт", который и будет лелеять российских звезд. Однако непонятно, захочет ли сам певец в таком случае выступать. На этот вопрос Худяков не дает ответа. Впрочем, сам таким вопросом и не задается.

"Безусловно, он должен жить достойно, как и все граждане России, но без сверхдоходов можно обойтись. Да он и не против, судя по его интервью", – рассуждает представитель власти.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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