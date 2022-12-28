Забрали со сцены в больницу: Геннадий Хазанов едва не погиб на съемках

Артист слишком вдохновился процессом и не заметил, как на него рухнула витрина

Советский и российский артист эстрады Геннадий Хазанов никогда не любил размениваться на мелочи и всегда выражал готовность терпеть все физические муки, чтобы отыграть сцену на уровне. Как-то в "Ералаше", артист снялся в известной сцене, где ученики итальянской школы швырялись в него бомбочками. У звезды загорелась одежда.



Но это была сущая ерунда в сравнении с тем, что предстояло пережить артисту позднее. На съемках "Реквием по филею" Эльдар Рязанов дал актеру самому продумать сюжет картины. Тот смог и придумал следующую сцену: злоумышленник совершил кражу, а затем так распереживался от страха быть пойманным, что начал видеть бредни. И от пережитого стресса рухнул без сознания.

Злая ирония в том, что у Хазанова, сыгравшего преступника, произошло на съемках той самой сцены ЧП. На артиста рухнула стеклянная витрина, и его пришлось срочно госпитализировать.

"Представьте себе мое изумление. Сирены воют, а в институт Склифосовского везут не моего героя, а меня – на операцию. Витрина из стекла упала мне на спину. Ее изрезало осколками", – вспоминает артист.