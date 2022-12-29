Покрытая мехом звезда "Орла и решки" показала растянутую промежность

Покрытая мехом звезда "Орла и решки" показала растянутую промежность
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тодоренко продемонстрировала свои умения

Сегодня мало кого можно удивить откровенным контентом. Российские знаменитости с готовностью показывают всему свету самые сокровенные части своего тела. На этот раз активное обсуждение в интернет-пространстве вызвали фотографии знаменитой телеведущей Регины Тодоренко.

Девушка прославилась после того, как получила должность ведущей популярного тревел-шоу "Орел и решка". Сейчас Регина занимается другими проектами. Стоит отметить, что девушка оказалась очень талантливой – Тодоренко отлично танцует, поет и в целом может украсить собой любой праздник.

Тем более, что обладательница роскошной фигуры не стесняется демонстрировать свою женскую красоту всем желающим. Недавно Регина прямо на улице начала демонстрировать профессиональный шпагат.

Красотка в одном нижнем белье прогуливалась по общественным местам. Дабы не выглядеть излишне вульгарно, Регина накинула на плечи эффектную меховую накидку сиреневого цвета. В таком виде телеведущая широко раскинула ноги, продемонстрировав всем желающим растянутую промежность. Стоит отметить, что многочисленные поклонники звезды пришли в восторг от ее спортивной формы и смелости.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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