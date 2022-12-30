Блеснувшая "ложбинкой греха" Варум удивила публику

Блеснувшая "ложбинкой греха" Варум удивила публику
Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анжелика находится в прекрасной форме

Знаменитая российская певица Анжелика Варум является настоящим образцом женственности. В свои 53 года певица выглядит просто потрясающе. Судя по всему, артистка много времени проводит в спортивных залах, что позволяет ей продлевать молодость. На фоне бесконечных слухов о разводе с любимым супругом Леонидом Агутиным в социальных сетях появились теплые семейные фотографии.

Как известно, желтая пресса любит сгущать краски и смаковать сплетни о якобы разладах в звездных семействах. Однако, судя по свежим фотографиям, в паре Варум и Агутина царит любовь и гармония. Недавно супруги посетили детский праздник всем семейством. Впрочем, в основном внимание публики привлек откровенный наряд красотки.

Анжелика решила надеть весьма провокационный костюм. Знаменитость облачилась в полупрозрачную блузку, сверху накинула плотную кофточку. Благодаря такому выбору все желающие смогли в деталях рассмотреть звездный бюст артистки.

Фото: соцсети

Стоит отметить, что для своего возраста Анжелика выглядит просто великолепно. Подтянутая фигура и "ложбинка греха" знаменитости, выставленная напоказ, заставили мужскую часть поклонников Варум вздрогнуть. Мужчины от души позавидовали Агутину, которому посчастливилось взять в жены такую вечно молодую красотку.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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