Прежней уже не будет: бывший муж тяжело искалечил Лолиту

Артистка пережила тяжелые времена

Лолита Милявская некоторое время назад рассказала, что не одинока. Однако пока артистка в очередной раз замуж не собирается. Чисто теоретически она допускает, что может отправиться под венец в шестой раз, но только через заключение брачного контракта.

Психолог Олеся Иневская объяснила такую позицию звезды. В беседе с "Пятым каналом" она отметила, что у Лолиты с годами появилось более зрелое отношение к браку, только пришла она к нему тернистым путем – подобное появляется у тех людей, кто был сильно травмирован в предыдущих отношениях.

В другой ситуации, когда супруги излишне идеализируют партнера и относятся к брачным контрактам негативно – могут возникнуть серьезные проблемы. По ее словам, подобное отношение является своего рода защитным механизмом от возможных потрясений и переживаний.

Последний брак Лолиты завершился со скандалом. Ее бывший муж изменял, принимал запрещенные вещества, пытался подставить артистку и обманом заполучить ее имущество. В итоге наверняка звезда извлекла большой урок и вряд ли захочет пережить подобное снова.

"После такого опыта у человека появляется желание прояснять границы в следующем браке. И в этом случае брачный договор может влиять более позитивно на психологическое состояние женщины, если он защищает ее от дальнейших потрясений",

– подытожила психолог.