"Это скандал": стало известно о побеге Кончаловского

"Это скандал": стало известно о побеге Кончаловского
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость ушел с работы

Известный режиссер Андрей Кончаловский решил подставить своих коллег и бросить работу, которую у него заказало вышестоящее начальство. Об этом рассказал продюсер Борис Криштул.

Он вспомнил, что фильм "Белое солнце пустыни" должен был снимать именно Кончаловский. Но накануне старта съемок он внезапно решил передумать. Режиссеру пришлось на коленях стоять перед Чухраем и умолять отпустить его с проекта – перед культурным деятелем тогда стояла тяжелая диллема, поскольку решением он мог подставить остальных сотрудников.

"Так уйти просто нельзя – это скандал", – рассказал продюсер.

По его словам, Кончаловский начал рассказывать, что Госкино СССР разрешило ему снять "Дворянское гнездо" – это было его мечтой. В итоге картина оказалась хуже чем та, от которой отказался режиссер. А Владимир Мотыль навсегда смог вписать "Белое солнце пустыни" в шедевры советской классики.

Источник: ЦТВ
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