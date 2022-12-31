"Тварь": взбесившийся Киркоров накинулся перед камерами на Даву

Поп-король метит на новый скандал

Филипп Киркоров не задел на этом свете разве что ленивого – за последние пару месяцев поп-король успел наговорить коллегам по сцене такого, что те теперь и не посмотрят в его сторону. Впрочем, самого артиста это вряд ли заботит.

На этот раз Киркоров подарил пару ласковых своему близкому другу Давиду Манукяну. С бывшим Ольги Бузовой и своим товарищем артист сцепился прямо перед камерами.

Не так давно поп-король ворвался в одно публичное мероприятие, где совершенно неожиданно для себя и столкнулся с Давой. Друга Киркоров увидеть явно не ожидал, да не слишком, как оказалось, рад. Заявил, что сам представляет мероприятие, на котором показался – мол, Манукяну тут делать совершенно нечего.

"Ты вообще тварь. Мог бы и сказать", – возмутился поп-король.

За блогера внезапно заступилась Тина Канделаки, указавшая, что Дава, вообще-то, тут давно и со всеми знаком. Закончилось все хорошо: друзья помирились и посмеялись.