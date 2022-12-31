"Обыск в конюшне": Норкин поиздевался над Собчак после скандала с израильским паспортом

"Обыск в конюшне": Норкин поиздевался над Собчак после скандала с израильским паспортом
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Российская звезда превратилась в объект насмешки

Телеведущий Андрей Норкин решил пошутить на тему скандала, вспыхнувшего после незаконной выдачи израильских паспортов российским селебрити – в частности, Алле Пугачевой и Ксении Собчак. 

Ведущий "Места встречи" указал, что израильские правоохранители уже задержали подозреваемых, которые, предположительно, могли организовать в ускоренном порядке выдачу документов для российских звезд без необходимого проживания на территории Израиля.

Норкин начал шутить, что теперь сам под ударом из-за своего еврейского (по отцовской линии) происхождения.

"Мой цимес какой: я – внук. Сейчас я смогу приехать с абсолютно всеми правами на репатриацию. А из-за Ксении Собчак теряю возможность умереть на родине исторической", – шутит телеведущий.

Телеведущий напомнил, что скандал с получениями израильских паспортов начались еще до 2022 года. 

"История с незаконными паспортами началась задолго до этого – с Леонида Невзлина. Когда он выехал, в израильском кнессете (местный законодательный орган – прим. ред.) начали расследовать дело из-за паспорта этого человека по причине немыслимо короткого срока. Но шума было много – договорились, что порядок нужен в самой системе навести. Прошло столько лет. Видимо, только сейчас взялись решать проблему", – высказался журналист.

Ранее Норкин едко пошутил над оскандалившейся Собчак, оскандалившейся после слухов о переезде в Израиль – ситуацию с коллегой журналист из НТВ назвал "обыском в конюшне".

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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