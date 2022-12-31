Композитора Артемьева проводили в последний путь

Маэстро скончался после осложнений, вызванных ковидом

Москва прощается с известным советским и российским композитором Эдуардом Артемьевым, который скончался 29 декабря в возрасте 85 лет. Церемония прощания проходит в храме Большого Вознесения на Никитской улице.

Среди гостей – глава Минкульта Ольга Любимова, спецпредставитель президента и РФ Михаил Швыдкой, помощник президента Владимир Мединский, передает "Пятый канал".

Маэстро скончался после госпитализации из-за коронавирусной инфекции. В больнице у него диагностировали двустороннюю пневмонию и сердечную недостаточность.

Похороны Артемьева пройдут на Ваганьковском кладбище в закрытом формате.