Климова показала роскошный бюст и крепкие бедра

Климова показала роскошный бюст и крепкие бедра
Екатерина Климова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Свежий вид красотки поразил публику

Знаменитая российская актриса Екатерина Климова может похвастаться замечательным внешним видом. Удивительно, но звезда давно разменяла пятый десяток. Впрочем, мало кто готов поверить, что знаменитости уже 44 года. Екатерина явно знает секрет вечной молодости – в своем возрасте она выглядит получше многих молодых прелестниц.

Для новогодних торжеств Климова облачилась в изысканное белое платье. Разумеется, при такой роскошной фигуре красотка не могла удержаться от того, чтобы не подчеркнуть достоинства своего тела. Глубокое декольте позволило всем желающим в деталях рассмотреть пышную грудь артистки.

Фото: соцсети

Климова явно получает большое удовольствие от того, как выглядит. Артистка устроила целое представление для многомиллионной армии своих поклонников. Наряженная девушка покрутилась в красивом белом платье, во время импровизированного танца оголились крепкие бедра Екатерины.

Фото: соцсети

Поклонники пришли в восторг от подтянутой фигуры своей любимицы. Смелость 44-летней знаменитости, которая в таком солидном возрасте готова демонстрировать сокровенные части своего тела, порадовала фанатов. Для многих Екатерина является настоящим образцом женственности.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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