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Знаменитая российская телеведущая Ксения Бородина редко радует своих поклонников откровенным контентом. Однако в честь новогодних праздников любимица публики решила изменить своим принципам и выложила весьма пикантное фото в нижнем белье. Стоит отметить, что внешний вид красотки заставил мужскую часть ее аудитории замереть в восхищении.
Бородина продемонстрировала достоинства своей фигуры, выставив откровенную фотографию, на которой она запечатлена в коротком топе и плотных трусиках. Телеведущая эффектно выставила аппетитное бедро, соблазнительный вид которого взбудоражил мужчин.
Стоит отметить, что звезда далеко не сразу пришла к такой роскошной фигуре. В молодые годы Ксения страдала от лишних килограммов. Однако сейчас она выглядит получше многих молодых красавиц.
Подтянутые бедра, пышный бюст и в целом цветущий вид восхитили поклонников знаменитости. Для многих Бородина является настоящим эталоном женщины – в свои 39 лет она выглядит как молодая прелестница.
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