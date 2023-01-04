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Знаменитая российская певица Ольга Бузова не отличается ложной скромностью. Артистка постоянно оказывается в центре внимания из-за своего эпатажного поведения. Новогодние праздники любимица публики также встретила с большим размахом. Праздничная фотография артистки облетела социальные сети и вызвала бурные обсуждения.
Встречать Новый 2023 год Бузова решила в элегантном и максимально откровенном платье. Артистка облачилась в наряд с весьма глубоким декольте. Благодаря такому выбору все желающие смогли в подробностях рассмотреть аккуратную грудь телеведущей.
При этом больше всего поклонников знаменитости заинтересовало то, в каком виде Бузову застукал фотограф. Артистка вывалила на камеру язык и задорно глядит в объектив. Судя по всему, не задолго до съемок звезда что-то положила в рот.
Праздничная эмоциональная фотография порадовала многочисленную армию фанатов поющей ведущей. Интернет-пользователи порадовались позитивному настрою Бузовой, которая явно готова ворваться в новый год с мощным зарядом энергии.
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