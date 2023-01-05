Вскрылась правда об огромных долгах Заворотнюк

Кое-что уже передано приставам

Тяжелобольная Анастасия Заворотнюк, как недавно выяснили журналисты, имеет немалые долги перед налоговой службой. Хотя супруг Петр Чернышев зарабатывает немалые средства, без проблем с налогами не обошлось.

Долгам Насти уже много лет. Налоговики ждут от нее суммы в 150 с лишним тысяч рублей. Все это "накапало" со временем за транспорт, за землю, многочисленные штрафы, пени и страховые взносы. Некоторым платежам, которых ФНС так и не дождалась, уже девять лет. Кое-что было передано приставам.

Впрочем, родным актрисы не до таких мелочей, когда на кону стоит жизнь. Петр тратит все деньги на лечение жены и ее реабилитацию. После участия в одном из новогодних шоу Татьяны Навки прославленный фигурист сможет заработать несколько миллионов рублей, которые пойдут на лечение супруги. Ведь, пишет "Комсомолка", Настя уже практически полгода находится в одной из столичных клиник, специализирующихся на онкологических заболеваниях.