Рудова похвасталась великолепной фигурой в купальнике

Мужчины были в восторге

39-летняя звезда телесериалов "Татьянин день" и "Универ. Новая общага" Наталья Рудова засветила свое тело на одном из курортов, где проводит время в новогодние каникулы. Звезда решила напомнить о своих выдающихся параметрах, ну и подразнить мужчин.

Наталья выставила напоказ свои упругие бедра и прочие прелести, прикрыв все тонким купальником зеленого цвета.

Публика осталась в полном восторге – блондинка становится год от года краше и сексуальнее.

А недавно Наталья раздразнила поклонников своей грудью, которую выставила на всеобщее обозрение.