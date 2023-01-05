Рудова похвасталась великолепной фигурой в купальнике

Рудова похвасталась великолепной фигурой в купальнике
Наталья Рудова. Фото: t.me/EGonline
Мужчины были в восторге

39-летняя звезда телесериалов "Татьянин день" и "Универ. Новая общага" Наталья Рудова засветила свое тело на одном из курортов, где проводит время в новогодние каникулы. Звезда решила напомнить о своих выдающихся параметрах, ну и подразнить мужчин.

Наталья выставила напоказ свои упругие бедра и прочие прелести, прикрыв все тонким купальником зеленого цвета.

Публика осталась в полном восторге – блондинка становится год от года краше и сексуальнее. 

А недавно Наталья раздразнила поклонников своей грудью, которую выставила на всеобщее обозрение.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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