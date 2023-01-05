"Старая бабка": Анита Цой публично унизила Бузову

Поющая ведущая все никак не выйдет замуж

Звезда "Дома-2" и поющая ведущая Ольга Бузова многократно говорила, как не хватает ей для счастья мужского плеча – все остальное давно имеется. Пока что того самого певица до сих пор не встретила.

Бузова прошла череду громких и несчастных романов – включая футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Даву. А коллеги советуют Ольге поторопиться – время летит, а с годами человек стареет.

"Послушай меня, Ольга. В сорок лет ты станешь старой бабкой. Никто не станет на тебе жениться. Пользуйся моментом", – считает Цой.

Певица добавила, что, пока у Бузовой при себе остается молодость, нужно в срочном порядке выходить замуж.

Анита указала, что нужно принимать во внимание и такой фактор, как творческие и профессиональные амбиции Бузовой. Ведь карьера в итоге должна идти параллельно личному счастью и никак ему не мешать.