"Старая бабка": Анита Цой публично унизила Бузову

"Старая бабка": Анита Цой публично унизила Бузову
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Поющая ведущая все никак не выйдет замуж

Звезда "Дома-2" и поющая ведущая Ольга Бузова многократно говорила, как не хватает ей для счастья мужского плеча – все остальное давно имеется. Пока что того самого певица до сих пор не встретила.

Бузова прошла череду громких и несчастных романов – включая футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Даву. А коллеги советуют Ольге поторопиться – время летит, а с годами человек стареет.

"Послушай меня, Ольга. В сорок лет ты станешь старой бабкой. Никто не станет на тебе жениться. Пользуйся моментом", – считает Цой.

Певица добавила, что, пока у Бузовой при себе остается молодость, нужно в срочном порядке выходить замуж.

Анита указала, что нужно принимать во внимание и такой фактор, как творческие и профессиональные амбиции Бузовой. Ведь карьера в итоге должна идти параллельно личному счастью и никак ему не мешать.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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