Тяжелобольная Мельникова собралась в монастырь после страшных мучений

Тяжелобольная Мельникова собралась в монастырь после страшных мучений
Анастасия Мельникова. Фото: t.me/popcakenews
Актриса пытается найти спасение

В начале "нулевых" Анастасия Мельникова прослыла одной из первых красавиц российских телесериалов. С годами актриса менялась, хотя красота ее была, казалось, совершенно бесконечной. Однако в 2022-м людей шокировали изменения во внешности звезды.

Анастасия невероятно раздалась. А у Бориса Корчевникова артистка лишь сообщила, что сильно сдала – перенесла пару операций, хотя и не выздоровела до конца. Затем ее настиг коронавирус, после которого любые операции оказались под запретом.

И вот недавно Мельникова сообщила журналистам, что собирается на Рождество в монастырь. Если повезет, конечно, и она получит разрешение – речь идет о Свято-Троицком Зеленецком мужском монастыре. Туда актриса надеется отправиться с дочкой.

"Нам сообщила, что есть келья, где мы можем остаться на ночь. Однажды ездили летом, а зимой не были никогда", – призналась актриса.

Анастасия решила зайти дальше в соблюдении религиозных традиций – после новогоднего поста собирается приготовить утку с диетическим гарниром.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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