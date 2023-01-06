Галкин* спелся с украинскими националистами в Дубае

Галкин* спелся с украинскими националистами в Дубае
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Шоумен начал выкрикивать нацистские кричалки

В социальных сетях расходится видеоролик, снятый, по неподтвержденной информации, в Дубае. На записи видно, как шоумен Максим Галкин* отвечает кому-то из зрителей со сцены на националистическую украинскую кричалку.

Так, в ходе выступления один из зрителей кричит "Слава Украине". В ответ Галкин через некоторое время отвечает, завершая двумя известными словами приветствие, принятое организацией украинских националистов* (признана экстремистской) еще в 1939 году. С 2018 года она принята в качестве официальной в украинской армии.

Напомним, в 2022 году супруг Аллы Пугачевой решил осудить специальную военную операцию, после чего вместе с семьей покинул РФ, эмигрировав в Израиль. 

*внесен в реестр физлиц-иноагентов на основании решения Минюста
Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

The Telegraph: НАТО вступит в войну с Россией в 2023 году

Альянс ищет поводы

Внук Шарля де Голля раскрыл заговор против России

Запад давно вынашивал коварные антироссийские планы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей