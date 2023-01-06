Галкин* спелся с украинскими националистами в Дубае

Шоумен начал выкрикивать нацистские кричалки

В социальных сетях расходится видеоролик, снятый, по неподтвержденной информации, в Дубае. На записи видно, как шоумен Максим Галкин* отвечает кому-то из зрителей со сцены на националистическую украинскую кричалку.

Так, в ходе выступления один из зрителей кричит "Слава Украине". В ответ Галкин через некоторое время отвечает, завершая двумя известными словами приветствие, принятое организацией украинских националистов* (признана экстремистской) еще в 1939 году. С 2018 года она принята в качестве официальной в украинской армии.

Напомним, в 2022 году супруг Аллы Пугачевой решил осудить специальную военную операцию, после чего вместе с семьей покинул РФ, эмигрировав в Израиль.

*внесен в реестр физлиц-иноагентов на основании решения Минюста